Chuva de contestações à decisão de Trump sobre Jerusalém

Jorge Almeida - RTP06 Dez, 2017, 09:30 / atualizado em 06 Dez, 2017, 10:19 | Mundo

Foi uma promessa eleitoral do presidente norte-americano e o anúncio do reconhecimento dos EUA de Jerusalém como capital de Israel deve ser feito num discurso esta quarta-feira.



O presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, o Rei Abdullah da Jordânia, o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi e o Rei da Arábia Saudita, receberam telefonemas de Trump na terça-feira e demonstraram desde logo o seu desagrado.



Londres e Pequim cautelosos

O representante da Palestina para o Reino Unido, Manuel Hassassian, disse numa entrevista à rádio BBC, que Trump “está a declarar uma guerra ao médio-oriente contra 1,5 biliões de muçulmanos e centenas de milhões de cristãos".O líder supremo do Irão, Ali Khamenei, considerou a que a decisão dos Estados Unidos é “um sinal da sua incompetência e falhanço”.O primeiro-ministro turco, Binali Yldirim, que se encontra de visita a Seul, instou o presidente norte-americano a reconsiderar a sua decisão.Recorde-se que Jerusalém é considerada uma cidade sagrada para três religiões: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo.Da China chegam sinais de grande preocupação sobre uma possível escalada de tensão no médio oriente com a decisão do presidente dos EUA.O Ministro dos Negócios Estrangeiros Britânico, Boris Johnson, prefere esperar para ouvir “o que Trump vai dizer exatamente”.Segundo as agências internacionais, o discurso de Donald Trump está marcado para as 18h00 GMT (mesma hora em Lisboa) na Casa Branca.