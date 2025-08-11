Chuvas intensas provocam pelo menos cinco mortos na ilha cabo-verdiana de São Vicente

"Choveu na noite de segunda-feira em todas as ilhas de Cabo Verde. O maior registo é em São Vicente, as outras ilhas estão, por agora, sem problemas. Houve muitos estragos de várias ordens, principalmente perdas de vidas humanas", afirmou Domingos Tavares, presidente do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, confirmando que houve cinco mortes.