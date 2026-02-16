Chuvas já mataram 215 pessoas em Moçambique e afetaram 856 mil desde outubro

De acordo com informação da base de dados do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD), a que a Lusa teve acesso e atualizada às 09:18 de hoje (07:18 de Lisboa), foram afetadas um total de 856.845 pessoas, o correspondente a 198.053 famílias, havendo também 12 desaparecidos, além de 314 feridos.

Só as cheias de janeiro provocaram pelo menos 27 mortos e a passagem do ciclone Gezani em Inhambane, em 13 e 14 de fevereiro, levou à morte de outras quatro pessoas, segundo os dados atualizados do INGD sobre a época das chuvas.

Acrescenta-se que um total de 13.698 casas ficaram parcialmente destruídas na presente época das chuvas, além de 5.694 totalmente destruídas e outras 183.812 inundadas.

Um total de 246 unidades de saúde, 74 casas de culto e 635 escolas foram afetadas em pouco mais de quatro meses e meio.

Os dados do INGD indicam ainda que 554.603 hectares de áreas agrícolas foram afetadas neste período, 287.810 hectares dos quais dados como perdidos, atingindo 365.137 agricultores. Também 530.998 animais morreram, entre bovinos, caprinos e aves, e foram afetados 6.542 quilómetros de estrada, 35 pontes e 123 aquedutos.

Desde outubro, o instituto moçambicano de gestão de desastres ativou 137 centros de acomodação, que albergaram 112.959 pessoas, dos quais 51 ainda estão ativos, com pelo menos 41.197 pessoas.