Chuvas no México provocam pelo menos 37 mortos

por RTP
EPA

O Governo mexicano fez um novo balanço das vítimas das chuvas torrenciais no país.

"Estamos a trabalhar para apoiar a população, abrir estradas e restaurar o serviço de eletricidade", disse a Presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, na rede social X, sublinhando que se reuniu virtualmente com os governadores dos estados onde foram registadas mortes, com chefes da Proteção civil, de organizações hidráulicas, entre outros responsáveis pela segurança civil.

As chuvas intensas provocadas pelos furacões Priscilla e Raymond, desde 07 de outubro, causaram inúmeras inundações e atingiram 31 dos 32 estados do país, destacando que foram partilhados vídeos nas redes sociais que mostram vítimas a tentarem salvar-se, a água a cobrir autocarros, carros, empresas, prédios e casas.
