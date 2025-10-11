Mundo
Chuvas no México provocam pelo menos 37 mortos
O Governo mexicano fez um novo balanço das vítimas das chuvas torrenciais no país.
"Estamos a trabalhar para apoiar a população, abrir estradas e restaurar o serviço de eletricidade", disse a Presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, na rede social X, sublinhando que se reuniu virtualmente com os governadores dos estados onde foram registadas mortes, com chefes da Proteção civil, de organizações hidráulicas, entre outros responsáveis pela segurança civil.