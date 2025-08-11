Chuvas provocam nova derrocada e cortam estrada na ilha cabo-verdiana de Santo Antão

Uma derrocada tinha isolado por algumas horas a estrada de acesso, situação resolvida com a abertura de uma passagem de emergência, que voltou a "ficar bloqueada com as chuvas intensas desta noite", disse à Lusa o vereador da Proteção Civil do concelho do Porto Novo, Celso Medina.

"As empresas estão a fazer o levantamento e ainda não sabemos o que fazer em termos de emergência, tendo em conta que houve muita chuva, mas estamos também a verificar outras zonas", acrescentou.

Segundo o responsável, as chuvas também causaram inundações em algumas casas na cidade e deixaram várias vias obstruídas, que já estão a ser limpas.

"Felizmente não houve perdas maiores", disse ainda.

No sábado, Medina já tinha alertado que a zona apresenta quedas frequentes de rochas, especialmente na época das chuvas, representando risco de novo isolamento.

A localidade de Alto Mira foi identificada pelo Governo como uma das zonas de risco em Santo Antão, na sequência de um acidente mortal ocorrido em janeiro noutra estrada da ilha, entre Porto Novo e Janela, em que um deslizamento esmagou um transporte coletivo, provocando um morto e sete feridos, incluindo uma turista francesa que perdeu um braço.

Há cerca de um mês, a empresa pública Estradas de Cabo Verde anunciou que iria intervir na ilha para reforçar a segurança rodoviária nas zonas mais perigosas, depois de um levantamento que concluiu ser urgente limpar e estabilizar encostas.

Desde a noite de segunda-feira, o mau tempo afetou o norte do arquipélago, com chuvas intensas, trovoadas e relâmpagos, especialmente nas ilhas de Santo Antão, São Vicente e São Nicolau.

Segundo a Proteção Civil, já foram confirmadas cinco mortes em São Vicente, além de estragos em vias públicas e casas.