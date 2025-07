Chuvas torrenciais causam oito mortos no norte da China

As mortes ocorreram na vila de Xinlong, na referida província, um dos pontos mais afetados na quarta-feira pelas intensas chuvas e inundações, de acordo com autoridades locais citadas pela agência de notícias oficial Xinhua.

As tempestades causaram grandes desastres em aldeias do município de Liudaohe, de acordo com o departamento local de Emergências, que continua as tarefas de busca e resgate na zona.

As chuvas torrenciais registadas nos últimos dias em nove regiões do país deixaram 30 mortos nos dois distritos montanhosos de Pequim e outros oito por um deslizamento na província norte de Hebei, além de danos materiais consideráveis e dezenas de milhares de pessoas retiradas.

Os ministérios das Finanças e de Gestão de Emergências da China atribuíram 350 milhões de yuan (cerca de 42,8 milhões de euros) em fundos de ajuda às zonas afetadas, enquanto o Presidente chinês, Xi Jinping, instou a envidar "todos os esforços possíveis para garantir a segurança das vidas e dos bens das pessoas".

Nos últimos verões, os desastres meteorológicos causaram estragos no país asiático: os meses de verão de 2023 foram marcados por inundações em Pequim que também causaram mais de trinta mortes, enquanto em 2022 várias ondas de calor extremo e secas atingiram o centro e o leste do país.