Chuvas torrenciais em São Paulo fazem dezenas de vítimas

Foi decretado estado de calamidade nas cidades de São Sebastião, Ubatuba, Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga.O prefeito de São Sebastião, a cidade mais afetada, acredita que estejam várias pessoas presas debaixo dos escombros de casas destruídas pelo temporal. Filipe Augusto indicou que, só nesse município, foram já registados 23 mortos., acrescentou, especificando que há falhas nas redes de abastecimento de água e de eletricidade, várias estradas cortadas e carros submersos., afirmou ainda à imprensa local.

Pedro Sá Guerra e André Velloso, correspondentes da RTP no Brasil

Dezenas de pessoas estão desaparecidas e, embora o número de mortos deva aumentar, as equipas de resgate esperam resgatar com vida algumas das pessoas que estarão presas em casas inundadas.São vários os vídeos que mostram bairros submersos, estradas inundadas e detritos das casas destruídas pela força da água e dos deslizamentos de terra. As comemorações do Carnaval, tradicionais no Brasil, foram canceladas em várias cidades da região.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai reunir-se com autoridades federais para coordenar a resposta à tragédia e já anunciou um financiamento de 1,5 milhões de dólares para as operações de resgate. Além disso, pediu apoio ao Exército, que enviou dois aviões e equipas de salvamento para a região.



Lula da Silva em São Paulo





O presidente brasileiro anunciou que vai visitar, esta segunda-feira, a região de São Paulo.



“Amanhã [hoje] irei para São Paulo visitar a região e acompanhar os esforços de enfrentamento dessa tragédia”, escreveu na noite de domingo Lula da Silva, no Twitter, acrescentando que falou com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, com o governador de São Paulo e com o prefeito, após as fortes chuvas no litoral de São Paulo, em especial na cidade de São Sebastião.





O chefe de Estado afirmou ainda, noutra mensagem, que o Governo Federal, a Defesa Civil e as Forças Armadas estão "à disposição e atuando para ajudar no for necessária" e colaborando nos "esforços do governo de São Paulo e prefeituras no auxílio às vítimas".



"Vamos reunir todos os níveis de governo e, com a solidariedade da sociedade, atender feridos, buscar desaparecidos, restabelecer as rodovias, ligações de energia e telecomunicações na região. Meus sentimentos às famílias que perderam pessoas queridas nesta tragédia", concluiu. O chefe de Estado afirmou ainda, noutra mensagem, que o Governo Federal, a Defesa Civil e as Forças Armadas estão "à disposição e atuando para ajudar no for necessária" e colaborando nos "esforços do governo de São Paulo e prefeituras no auxílio às vítimas"., concluiu.





De acordo com o governo do Estado de São Paulo, a precipitação na região ultrapassou 600 milímetros num dia, um dos maiores valores já registados no Brasil num período tão curto. Só em Bertioga, a precipitação atingiu os 687 milímetros num dia, segundo o governo do Estado.



O litoral norte de São Paulo é um destino frequente de carnaval para turistas ricos, que preferem ficar longe das grandes festas de rua nas grandes cidades.