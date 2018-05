CIA. Donald Trump reforça aposta em diretora acusada de tortura

A dois dias da audição de Gina Haspel pelo Senado norte-americano, Donald Trump reforça o apoio à mulher que escolheu para liderar o serviço de inteligência norte-americano. Na rede social Twitter, o Presidente lamentou que Haspel esteja “debaixo de fogo por ter sido demasiado dura com terroristas”.



“Pensem nisto, nestes tempos perigosos, temos a pessoa mais qualificada, uma mulher, que os democratas querem FORA porque é demasiado dura com o terrorismo”, escreveu Donald Trump.





My highly respected nominee for CIA Director, Gina Haspel, has come under fire because she was too tough on Terrorists. Think of that, in these very dangerous times, we have the most qualified person, a woman, who Democrats want OUT because she is too tough on terror. Win Gina!