Ciberataque consegue dados de centenas de milhares de clientes de operador australiano

por Lusa
Picture Alliance via REUTERS

Centenas de milhares de clientes da iiNet, o segundo maior fornecedor de internet da Austrália, ficaram com os seus dados pessoais comprometidos em resultado de um ciberataque, informou hoje em comunicado a empresa-mãe, TPG Telecom.

Segundo a empresa, cerca de 280.000 emails ativos e cerca de 20.000 números de telefone fixo foram extraídos do sistema de gestão de pedidos da iiNet. Além disso, cerca de 10.000 nomes de utilizador, endereços físicos e telefones de clientes, bem como cerca de 1.700 códigos de configuração de modem, também ficaram expostos.

"Após confirmar o incidente no sábado, 16 de agosto, implementámos o nosso plano de resposta a incidentes e removemos o acesso não autorizado ao sistema. A TPG Telecom contratou reforços externos para ajudar na resposta ao incidente", revelou a empresa num comunicado dirigido à Bolsa de Valores da Austrália (ASX, na sigla em inglês).

O ataque, atribuído a um agente desconhecido, representa um novo golpe à segurança dos fornecedores de telecomunicações australianos, que nos últimos anos se tornaram alvo frequente do cibercrime.

O referido agente terá conseguido aceder ao sistema da iiNet depois de roubar as credenciais de um funcionário, de acordo com as primeiras investigações. A empresa indicou que está a colaborar com as autoridades.

"Pedimos sinceras desculpas aos nossos clientes da iiNet afetados por este incidente. Tomaremos medidas imediatas para contactar os clientes afetados, informá-los sobre as medidas que devem tomar e oferecer-lhes a nossa assistência", afirmou a empresa.

A TPG Telecom adquiriu a iiNet em setembro de 20015, que desde então opera sob a sua própria marca, mas integrada no grupo TPG, que decide sobre a gestão estratégica, tecnológica e financeira.

