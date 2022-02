Ciberataques. As recomendações para evitá-los ou reduzir o seu impacto

Em vez de inutilizar o aparelho infetado, o melhor a fazer é identificar o que o está a infetar e apagar o programa.



Quem tenha um telemóvel infetado, e for alvo de anúncios indesejados e repetitivos, poderá identificar o aplicativo responsável se abrir o menu "Aplicativos abertos recentemente" e clicar demoradamente no ícone do aplicativo.



"Se tem usado um dispositivo baseado em iOS até agora, mude para um Android ou vice-versa (…) Isto pode confundir os atacantes e atrasar o resto do ataque por algum tempo", aconselha a Kaspersky Cyber Security Solutions.



A empresa também recomenda obter um dispositivo de backup para comunicação segura. Por exemplo, um dispositivo que suporte o GrapheneOS – um sistema Android baseado num sistema de segurança robusto.



Contudo, as abordagens dos atacantes são cada vez mais proactivas e criativas, sendo o sentimento de estar a travar uma “batalha perdida” dominante entre quem trabalha em cibersegurança, refere a edição de 2022 do relatório da empresa de segurança Bugcrowd.



Além de falta de profissionais com competências na área, a empresa defende a criação de uma comunidade global de investigação e de divulgação de vulnerabilidades para ajudar a revelar e a combater a criminalidade informática.

Uma das formas mais corriqueiras de entrar num computador ou telemóvel é através do envio de mensagens que convidam a. Desta forma, o destinatário da mensagem ativa inadvertidamente o programa malicioso e através dele abre as portas a quem pode controlar o aparelho.Quem notar queo” deverá peguntar-se se o seu equipamento não foi alvo de um ataque, descreve o investigador da ESET, Lukas Stepenko.também permitem desconfiar que o aparelho está hackeado.O utilizador deve mesmo ficar alerta se o seucom os quais não está familiarizado ou se os seus contactos receberem chamadas ou mensagens suspeitas, para não falar das mensagens em que éUm dos mais básicos comportamentos que podem tornar mais difícil a entrada num telemóvel ou computadorpessoalmente.“Lembre-se de que, muitas vezes, 'o barato sai caro' e, se for convidado a descarregar aplicativos fora da loja de aplicativos, a exposição ao risco aumenta”, avisa o investigador de cibersegurança Tom Malka aoPor outro lado, os especialistas em cibersegurança aconselham à. “Estas atualizações contêm novas atualizações de segurança que reduzem possíveis vulnerabilidades", acrescentou.“A maioria dos ataques são perpetrados através de vulnerabilidades em aplicativos existentes que são baixados amplamente ou são aplicativos padrão nos dispositivos, como o iMessage no caso do spyware da NSO”, explicou o diretor-geral da Kayran, empresa que identifica vulnerabilidades. “”, refere Sahar Avitan., refere um estudo da Amnistia Internacional a propósito da atuação do spyware Pegasus. Isto porque, aNo caso de um computador ser reinicializado diariamente, os invasores serão forçados a infetar de novo este mesmo dispositivo. A reinicialização também aumenta a probabilidade de oser identificado pelos programas de segurança instalados no computador.- pagas, aconselham os especialistas -, é outra das ações que pode aumentar a segurança de quem navega na Internet. "”, enumerou May Brooks-Kempler, especialista em cibernética e cofundadora do grupo Safe Online no Facebook.“Pesquisamos no Google, criamos perfis em sites de namoro, atualizamos as nossas redes sociais… Lembre-se de que tudo o que está online fica online (…).", sublinhou.