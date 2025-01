Ciberataques contra DeepSeek têm origem nos EUA

A Yuyuan Tantian, uma conta nas redes sociais gerida pela televisão CCTV, citou um especialista em cibersegurança da empresa de programas antivírus Qi'anxin que disse que "todos os endereços IP no ataque foram registados, e todos eles são norte-americanos".

Embora a Yuyuan Tantian publique apenas notícias na Internet, é gerida pela CCTV e pode ser acedida através do portal oficial da televisão oficial chinesa.

Esta conta já foi utilizada em ocasiões anteriores para promover medidas como a retaliação de Pequim contra as tarifas europeias sobre os automóveis elétricos chineses.

De acordo com a análise da Qi'anxin, os ataques contra a DeepSeek começaram no início do mês e atingiram o pico entre segunda e terça-feira.

A aplicação manteve hoje a limitação aos novos registos de utilizadores, após três dias consecutivos de "ataques maliciosos em grande escala".

Depois de terem sofrido "grandes interrupções" durante mais de uma hora na segunda-feira e durante cinco minutos na terça-feira, os serviços da empresa foram afetados durante quase toda a quarta-feira.

"Na sequência de ataques maliciosos em grande escala contra os serviços DeepSeek, limitámos temporariamente os registos para garantir a continuidade do serviço. Os utilizadores existentes podem iniciar sessão normalmente. Obrigado pela sua compreensão e apoio", disse a aplicação no seu portal na Internet.

A plataforma garantiu que já identificou o problema, implementou uma alteração no sistema e está "atenta a quaisquer potenciais problemas".

Os serviços web e as interfaces de programação de aplicações estão a funcionar com "um desempenho degradado", admitiu a DeepSeek.

O que disse continuar a sofrer ataques maliciosos.

Norte-americanos investigam

A secretária de imprensa da Presidência dos Estados Unidos, Karoline Leavitt, disse na terça-feira que o Conselho de Segurança Nacional norte-americano está a investigar as potenciais implicações da DeepSeek.

O porta-voz disse ainda que Donald Trump encara os avanços e modelo de baixo custo da DeepSeek como uma "chamada de atenção" para a indústria de IA dos EUA, mas que o presidente continua confiante de que o país "voltará a deter o domínio".

Na segunda-feira, a aplicação liderou a tabela de descargas na App Store, tanto na China como nos Estados Unidos, batendo o popular ChatGPT.

A ferramenta de código aberto teve um impacto significativo na comunidade internacional de programadores e no setor tecnológico devido à sua eficiência e baixo custo.

Após as notícias, o conglomerado norte-americano de semicondutores Nvidia sofreu uma das piores perdas de capitalização alguma vez registada na praça bolsista nova-iorquina.