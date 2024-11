Lisboa voltou a receber mais uma edição do maior evento de tecnologia e inovação do mundo.

O Terra Europa entrevistou a diretora de uma empresa de Cibersegurança finlandesa, que revelou que os ciberataques têm aumentado no país, sobretudo desde que a Finlândia condenou a invasão russa à Ucrânia.



Afirma ainda que as Guerras já não são feitas no campo de batalha, mas no ciberespaço.