Ciclistas a caminho do Brasil deixam ao Governo propostas para cidades mais sustentáveis

A entrega ao secretário de Estado do Ambiente, João Manuel Esteves, está marcada para sexta-feira, por parte de um grupo de ciclistas que atravessou a Europa de bicicleta e que se dirige ao Brasil, rumo à cimeira do clima que aí se realiza no próximo mês, a COP30.

Num pacote de 10 sugestões, os ciclistas propõem a criação de redes contínuas de ciclovias, a integração com transportes públicos, ou o estacionamento seguro para bicicletas, explica num comunicado o Pacto Climático Europeu, um dos movimentos organizadores da iniciativa.

Do documento, a que a Lusa teve acesso, faz parte também a proposta de se reduzir o tráfego automóvel, limitando a velocidade e o volume, elaborar planos específicos até 2030 para desenvolver o uso de bicicletas e aumentar as áreas exclusivas para bicicletas e caminhadas em zonas com escolas, centros de transportes públicos, zonas comerciais ou espaços verdes.

Criar eventos para aumentar o número de ciclistas, treinar e capacitar especialmente menores de 12 anos, desenvolver o setor económico associado (serviços e `leasing`, por exemplo), e desenvolver a logística das bicicletas de carga para entregas são outras propostas do documento, segundo o qual 42% das entregas em carrinhas utilitárias podiam ser feitas com essas bicicletas.

O desafio lançado pelos ativistas é que os municípios se comprometam com pelo menos três medidas até 2030, ligando a mobilidade ativa às metas de clima e de saúde.

A iniciativa COP30 Bike Ride, organizada pelo Pacto Climático Europeu, pelo movimento Cidades pelo Clima e pela associação Ecomood, partiu do Azerbaijão, onde decorreu a última reunião do clima da ONU, a COP29.

De Lisboa os ciclistas partirão de veleiro para Belém, no Brasil.

A estafeta COP30 Bike Ride entrou em Portugal no último domingo, vinda de Badajoz, e seguiu até Lisboa com paragens em Montemor-o-Novo, Vendas Novas, Benavente e Vila Franca de Xira.

Os ativistas chegaram a Lisboa na quarta-feira, última etapa de uma viagem que começou em Baku.

António Gonçalves Pereira, da Ecomood Portugal, embaixador do Pacto Climático Europeu e coordenador da iniciativa no país disse, citado no comunicado sobre o pacote de propostas: "O objetivo é passar de troços isolados para redes contínuas que liguem concelhos e interfaces e que estejam integradas com comboio, metro e barco. É isso que transforma a bicicleta numa opção diária e segura para o trabalho e a escola".

A passagem dos ciclistas por Portugal inclui visitas e debates em Lisboa, Oeiras e Seixal, e uma cerimónia de despedida no Cais de Belém, antes da partida para a COP30.

O Pacto Climático Europeu é uma iniciativa central do "European Green deal" promovido pela União Europeia.

O objetivo é mobilizar as comunidades na Europa para os investimentos, atividades e processos que sejam progressivamente menos dependentes dos combustíveis fósseis e da emissão de outros gases com efeito de estufa, promovendo a transição para modos de vida mais seguros e saudáveis e para uma economia sustentável.