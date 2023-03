Ciclone Freddy causa centenas de vítimas mortais no Malawi e Moçambique

O Governo do Malawi anunciou que morreram pelo menos 190 pessoas e mais de 500 ficaram feridas. Em Moçambique, o balanço é de 20 mortes e 24 feridos.



Um dos responsáveis pelos Médicos Sem Fronteiras no Malawi explicou que a situação é difícil. “Há muitas mortes e muitos feridos, outros estão desaparecidos ou mortos e os números vão continuar a aumentar nos próximos dias”, disse Guilherme Botelho.



As chuvas fortes levaram a deslizamentos de terras que engoliram casas, na zona de Blantire, capital económica do Malawi. Perto de 60 mil pessoas foram afetadas e mais de 19 mil ficaram desalojadas, estando agora a pernoitar em igrejas e escolas.



Os efeitos do ciclone Freddy ainda se fizeram sentir na última terça-feira no Malawi, mas espera-se que quarta-feira traga tréguas, de acordo com o serviço meteorológico do país. À medida que os efeitos do ciclone se desagravam, muitos sobreviventes procuram por casa por entre destroços.

O presidente do Malawi regressou ao país, após estar numa conferência das Nações Unidas no Qatar, e elogiou os esforços dos voluntários que trabalham nas zonas afetadas. “Chegámos a uma nação arrasada”, disse Lazarus Chakwera em comunicado.



A Organização Mundial de Meteorologia explicou que o ciclone quebrou o recorde de tempo, tendo ultrapassado os 31 dias da tempestade John, registada em 1994.

Pouco depois, a tempestade tropical voltou para o Oceano Índico, ganhando mais força nas águas quentes antes de regressar ao continente africano, atingindo novamente Moçambique e também o Malawi. A explicação foi dada pelo serviço meteorológico francês Meteo-France.



Os meteorologistas dizem-se espantados com a dimensão do ciclone e explicam que é pouco frequente estes fenómenos atravessarem o Índico. A última vez que aconteceu foi no ano 2000.



“É muito raro que estes ciclones se alimentem outra e outra vez”, explicou a especialista Colleen Vogel, da Universidade sul-africana de Witwatersrand.



