Ciclone provoca uma morte e deixa desaparecidos no sul do Brasil

De acordo com o governo do Rio Grande do Sul, uma morte e um desaparecimento aconteceram na cidade de São Leopoldo. O outro desaparecimento aconteceu em Portão. Ambas as cidades estão localizadas na região de Porto Alegre, capital regional do estado.

Na rede social Twitter, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, reforçou o alerta para a população e confirmou a vítima mortal e os desaparecimentos.

"A nossa prioridade neste momento é garantir que não tenhamos mais vítimas e preservar a integridade física das pessoas. Infelizmente, tivemos a confirmação de um óbito em decorrência do ciclone. Um jovem de 23 anos que foi vítima de descarga elétrica em São Leopoldo", escreveu Leite.

"Também temos duas pessoas desaparecidas até ao momento. As nossas forças de segurança e Defesa Civil estão mobilizadas para resgatar as vítimas e atender a população. São mais de mil homens e mulheres empenhados nessas tarefas", acrescentou.

Diversas cidades do Rio Grande do Sul foram afetadas por inundações, com a água a invadir casas, hospitais e universidades, e a causar deslizamentos de terra, falta de energia e estradas bloqueadas.

O Instituto Nacional de Meteorologia, órgão oficial do Governo brasileiro, informou que o total de chuva observado na estação convencional de Porto Alegre foi de 141,7 milímetros (mm), valor maior do que a média para o mês de junho e o segundo maior valor observado num único dia, desde o início das medições, em 1909.

O órgão acrescentou que a previsão indica grandes volumes também nos estados brasileiro do Paraná, Santa Catarina e na faixa norte e nordeste do Rio Grande do Sul. O litoral sul de São Paulo também será afetado.