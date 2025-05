Cidadão ucraniano pró-russo foi assassinado nos arredores de Madrid

No momento em que entrava na viatura foi rodeado por um grupo de pessoas e alvejado na cabeça e nas costas.



Os autores do crime escaparam e os serviços médicos já nada puderam fazer.



Portnov, advogado e político pró-russo foi assessor do ex-presidente Viktor Yanukovich, e esteve na lista negra da União Europeia, por violação dos direitos humanos e por desvio de fundos públicos.



Foi também investigado pelos serviços secretos de Kiev pelas ligações à Rússia e pela eventual implicação com a anexação da Crimeia.