"Cidadãos esperam soluções". Teresa Anjinho já é provedora de Justiça da União Europeia

“Eleita para exercer as funções de provedor de Justiça europeu pelo Parlamento Europeu, comprometo-me solenemente a exercer as minhas funções com total independência e imparcialidade, e a respeitar – enquanto durarem as minhas funções e após a sua cessação – as obrigações decorrentes do meu cargo, nomeadamente as obrigações de honestidade e descrição relativamente à aceitação, após a referida cessação, de determinadas funções ou benefícios”.Foi assim que Teresa Anjinho prestou o seu juramento solene como nova provedora de Justiça da União Europeia.A cerimónia decorreu no Luxemburgo, no Tribunal de Justiça da União Europeia, onde a ex-secretária de Estado da Justiça ouviu o juiz presidente recordar queKoen Lenaerts reforçou, no entanto que - e dirigindo-se a Teresa Anjinho - “a sua experiência profissional e as suas qualidades pessoais permitem-nos prever que será capaz de desempenhar as suas tarefas com grande competência, bem como com total independência e integridade”.

“Em nome do Tribunal de Justiça e de todos os seus membros, apresento os nossos mais calorosos parabéns pela sua eleição e nomeação e espero que assuma com sucesso as responsabilidades associadas ao exercício do seu mandato” - Koen Lenaerts, presidente do Tribunal de Justiça da União Europeia.

Teresa Anjinho reforçou que se sente “profundamente honrada por fazer este juramento, um juramento de serviço, independência, integridade, transparência e compromisso inabalável com o povo da nossa União”.E reforçou estar“Sou profundamente grata ao Parlamento Europeu pela confiança depositada em mim, na minha visão e no meu projeto para o provedor de Justiça europeu.”.

“É por causa das decisões tomadas há 40 e 30 anos que estou aqui hoje diante de vocês como cidadã portuguesa e europeia e como a recém-eleita provedora de Justiça da União Europeia. Ser europeia deu-me oportunidade e moldou meu caminho. Permitiu-me servir e agora dá-me a possibilidade de retribuir”.

Teresa Anjinho, que foi também deputada à Assembleia da República e provedora de Justiça adjunta em Portugal, realçou, no discurso na cerimónia de juramento, que pretende garantir que“Enfrentamos umpreocupante de confiança.. Cada vez mais,”.No discurso da manhã desta quinta-feira, no Luxemburgo ,a nova provedora de Justiça da União salientou ainda queTeresa Anjinho reforçou acreditar que,

Palavras de Eça ecoam no Luxemburgo



Teresa Anjinho evocou, no seu discurso, a obra, de Eça de Queirós."Estes são tempos de grande incerteza, que me recordam uma passagem do livro, escrito por um dos maiores escritores portugueses, Eça de Queirós:"., prosseguiu."É um lembrete de que o verdadeiro serviço – seja como provedor de Justiça, como juiz, como deputado ao Parlamento Europeu ou como funcionário da UE – deve ser guiado não por emoções fugazes, mas por uma razão ponderada e um compromisso inabalável com os nossos valores, enraizados na empatia, na compaixão e num senso comum de humanidade. Estou convencida de que a consecução deste objetivo começa pela capacitação dos cidadãos".

"As vozes das pessoas reais"



Nesta cerimónia, a nova provedora disse “estar convencida de que. Refletem a crença de que dentro da complexidade da governança europeia ainda há uma entidade disposta e capaz de ouvir sem filtros, e sem barreiras, as suas preocupações”.

“Ao fazer isso, agiremos como verdadeiros construtores de pontes, ajudando os cidadãos, mas também as instituições e os indivíduos dedicados que servem nessas mesmas instituições, muitas vezes carregando o peso de decisões tomadas sem reflexão ou previsão suficientes”.

Teresa Anjinho, que foi também membro do Comité de Fiscalização do Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF), diz estar ciente de que “é fundamental antecipar e enfrentar os desafios futuros, em particular os decorrentes da transformação digital” e reforça que,“É por isso que, sob meu mandato, também”.

“Os cidadãos não esperam desculpas. Eles esperam soluções e somente por meio do diálogo e da cooperação as podemos alcançar”.



“Com esse mesmo espírito, comprometo-me hoje a servir com coragem, independência e integridade. A agir sempre no melhor interesse dos cidadãos para garantir que as nossas instituições permaneçam justas, transparentes e dignas da confiança nelas depositada. Juntos, vamos fortalecer a nossa União, capacitar os nossos cidadãos e defender os valores que nos unem”.