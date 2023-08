Cidade do norte do Canadá evacuada devido aos fogos

"Infelizmente, a situação dos incêndios florestais está a piorar, com um inferno a oeste de Yellowknife a representar uma ameaça real", disse o ministro do Ambiente dos Territórios do Noroeste, ao ordenar a evacuação.

Numa conferência de imprensa, Shane Thompson pediu aos 20 mil habitantes da capital dos Territórios do Noroeste que abandonassem Yellowknife por via aérea ou rodoviária.

"A cidade não está em perigo imediato, (...) mas sem chuva os incêndios podem atingir os arredores da cidade neste fim de semana", disse Thompson.

O primeiro-ministro do Canadá disse na quarta-feira que as forças armadas continuam mobilizadas para prestar ajuda aos Territórios do Noroeste.

"Continuaremos a fornecer-lhe os recursos necessários" e "a prestar toda a assistência possível", escreveu Justin Trudeau na rede social X (antigo Twitter).

Na terça-feira, a autarca de Yellowknife, Rebecca Alty, já tinha alertado os moradores para se prepararem para uma possível evacuação se as chamas, então a 20 quilómetros da cidade, continuassem a avançar.

Yellowknife está rodeada por quatro incêndios florestais a noroeste, norte e sudeste.

Pelo menos um hospital de Yellowknife já reduziu as suas atividades e transferiu pacientes para outras cidades do sul do Canadá.

Mais de seis mil pessoas, cerca de 15% da população, já foram retiradas em aviões militares de comunidades remotas nos Territórios do Noroeste, ameaçadas por uma vaga de mais de 230 incêndios florestais ativos.

No mesmo dia, as autoridades dos Territórios do Noroeste declararam o estado de emergência em toda a região.

O Canadá vive a pior temporada de incêndios florestais da sua história, com milhares de fogos que já levaram à emissão de mais de 200 ordens de evacuação este ano, forçando cerca de 168 mil pessoas a deixar temporariamente as suas casas.