Cidades americanas devastadas por tornados e inundações

RTP28 Mai, 2019, 18:58 / atualizado em 28 Mai, 2019, 19:31 | Mundo

Um deles atingiu em cheio a cidade de Dayton e outros dois atravessaram áreas próximas, a leste, incluindo a Interestadual 75, a norte da cidade, em menos de meia-hora.







Mais de 75 mil casas em toda a área vão permanecer sem eletricidade nos próximos dias e a extensão dos estragos está ainda sob avaliação.

Inundações por todo o lado

"Temos equipas no terreno desde a manhã a avaliar a situação para confirmar a severidade das tempestades, mas sim, pelo menos um tornado atingiu o solo na cidade", disse Zack Taylor, um meteorologista de Maryland.







"O sistema de tempestades está a enfraquecer à medida que segue para West Virginia e Virginia, mas, além dos ventos, já despejou cerca de cinco a sete milímetros de chuva", acrescenta.

O Serviço Nacional de Meteorologia recebeu mais de 50 alertas de tornado em oito estados entre segunda e terça-feira. Nos últimos 30 dias foram reportados mais de 500 tornados em todo o país.

Milhões de americanos estão sob alerta para novas inundações.







Várias comunidades, já afetadas pelo severo mau tempo nas últimas duas semanas, preparam-se para o agravamento das inundações já registadas.







Todos os condados de Oklahoma estão sob emergência, tendo sido ativadas unidades da Guarda Nacional para responder aos apelos de ajuda.







O mesmo sucede no Missouri, onde tornados e tempestades mataram três pessoas e destruíram ou danificaram centenas de casas na semana passada.

Kansas, Nebraska, Iowa e Illinois foram atingidas por autênticos dilúvios. E no Arkansas, as comunidades em torno do Arkansas River preparam-se para nova subida do nível das águas, sobretudo em Tulsa onde o volume de água ameaça dois antigos diques.





O nível do rio tem estado a ser monitorizado desde que o Corpo de Engenheiros das Forças Armadas Americanas elevou desde a semana passada em 65 por cento o nível do caudal na barragem de Keystone, para 7 787 132 litros por segundo.



Esta terça-feira não promete descanso aos norte-americanos, havendo a possibilidade de grandes tempestades no centro do país que poderão provocar inundações graves.

Michael Sussman, da zona noroeste de Dayton, viu parte da sua casa ser arrancada quando atravessava uma entrada. Um dos quartos na frente da casa como que explodiu, conta. "Fiquei coberto de estilhaços", lembrou. "Olhei para cima e já não tinha telhado".Michael, a filha e o namorado dela, que se tinham refugiado na banheira de uma casa de banho, abandonaram então o edifício, desviando-se de cabos elétricos pendurados e destroços. "Fomos para a rua e ouvíamos crianças a gritar e a chorar. Devastação em todo o lado", contou Sussman.A cidade de Celina, 125 quilómetros a norte de Dayton, foi igualmente devastada, havendo a lamentar um morto, Melvin Dale Hannah, de 81 anos, atingido por um carro lançado pelo vento contra a casa onde se encontrava. Há ainda dezenas de feridos e um rasto de casas destruídas.Em Pendleton, no Estado do Indiana, a cerca de 160 quilómetros a oeste de Dayton, a tempestade feriu sete pessoas durante o dia de segunda-feira.