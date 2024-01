Cidades russas do Extremo Oriente em alerta para possível risco de tsunami

"As zonas costeiras da costa ocidental de Sakhalin podem ser afetadas por ondas de tsunami", afirmou o Ministério russo das Situações de Emergência no Telegram, acrescentando que, atualmente, não se prevê que o tamanho da onda ultrapasse os 50 centímetros.

"Esta altura de onda não representa uma ameaça para a vida da população", esclareceu, apelando aos 445.000 habitantes desta ilha a noroeste do Japão para "manterem a calma".

As autoridades de Vladivostok, uma cidade com 600.000 habitantes, aconselharam os pescadores a regressar ao porto, visto que preveem uma onda de três metros.

Fortes terramotos atingiram hoje o centro do Japão, levando as autoridades a emitir um alerta de tsunami e a ordenar à população da área afetada que se refugiasse em terrenos mais altos.

Situado no anel de fogo do Pacífico, o Japão é um dos países do mundo onde os terramotos são mais frequentes.