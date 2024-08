Ciência. Solvente elimina mais de 98% dos nanoplásticos na água

Cientistas norte-americanos desenvolveram um solvente de base líquida que consegue eliminar mais de 98% dos nanoplásticos na água.A equipa de investigadores é da Universidade de Missouri.





No início do ano, numa outra universidade norte-americana, de Columbia, uma equipa de cientistas concluiu que um litro de água engarrafada pode conter em média 240 mil nano-fragmentos de plástico, ou seja, uma quantidade cem vezes maior do que se pensava.





Jornalista Sara Araújo de Almeida