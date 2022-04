Cientistas apelam ao fim da utilização de combustíveis fósseis

Os cientistas da ONU trabalharam durante o fim de semana para terminar um relatório sobre a forma de reduzir os gases com efeito de estufa, que estão a aquecer o planeta.

O IPCC é um organismo criado no âmbito das Nações Unidas para sintetizar o conhecimento sobre alterações climáticas.

No entanto,, como o montante do financiamento necessário para que os países em desenvolvimento enfrentem a crise climática, ou que ênfase dar a políticas como a eliminação gradual dos subsídios aos combustíveis fósseis.. A versão final do relatório deve ser conhecida nas próximas horas.Segundo o jornal britânicoa Índia tem exigido mudanças fundamentais em questões que incluem as finanças, juntamente com a Arábia Saudita, que quer um papel contínuo para os combustíveis fósseis, enquanto outros países, como a China e o Equador, também se pronunciaram sobre outros pontos. A Rússia, ao contrário do que alguns temiam, tem desempenhado um papel mais discreto.

Ao passo que o relatório - com centenas de páginas e baseado no trabalho de milhares de cientistas ao longo dos últimos anos – é redigido por investigadores, o resumo é editado com a contribuição de cada Estado-membro da ONU que deseje ser representado.

, que levou os já elevados preços da energia a valores recordes. A energia é agora vista como uma questão de segurança nacional e a crise no custo de vida em muitos países está a forçar os governos a repensarem formas de proteger os cidadãos dos preços elevados e da rutura climática.A primeira publicação alertava para a aceleração do aquecimento global, prevendo que o limiar de +1,5°C em relação à era pré-industrial - a meta mais ambiciosa do Acordo de Paris - poderia ser alcançado perto de 2030.O segundo documento, finalizado em fevereiro, enfatizou que retardar a ação reduz as hipóteses de um "futuro habitável".