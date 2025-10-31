Cientistas descobrem que chimpanzés conseguem tomar decisões racionais

"Os nossos parentes vivos mais próximos, os chimpanzés, também conseguem avaliar as provas que encontram para tomar decisões racionais", refere o estudo da equipa liderada por cientistas da Universidade da Califórnia (EUA) e da Universidade de Utrecht (Países Baixos).

De acordo com um comunicado da Universidade da Califórnia, o estudo desafiou a visão tradicional de que a racionalidade, ou seja, a capacidade de formar e rever crenças com base em evidências, é exclusiva dos humanos.

Para obter os resultados, os especialistas, que trabalharam no santuário de chimpanzés da Ilha de Ngamba (Uganda), mostraram duas caixas aos animais, sendo que uma tinha comida.

Os cientistas deram aos chimpanzés uma pista referente à caixa que tinha comida.

Mais tarde, os animais receberam novas provas que sugeriam que a outra caixa é que trazia alimento.

Os investigadores observaram a forma como os chimpanzés mudavam de ideias e tomavam novas decisões conforme as pistas que recebiam.

"Os investigadores observaram os macacos a avaliar a qualidade das provas apresentadas, a alterar o seu comportamento com base no que viam e até a rever as suas crenças à luz de novas informações", refere o artigo da revista científica.

O raciocínio "flexível" assistido nos animais está associado às crianças com pelo menos quatro anos, segundo os investigadores.

Para assegurar que as decisões dos chimpanzés estavam associadas ao raciocínio e não ao instinto animal, os cientistas realizaram testes controlados e usaram modelos computacionais.

As análises descartaram as explicações mais simples, como por exemplo, a teoria dos chimpanzés preferirem a pista mais recente ou a hipótese de que os animais reagiam à pista mais óbvia.

Os modelos confirmaram que as decisões dos chimpanzés coincidiam com pensamentos racionais.

Os investigadores pretendem alargar o estudo a outras espécies de primatas e construir um mapa comparativo das capacidades de raciocínio em diferentes ramos evolutivos.