Cimeira da África Austral procura mediar conflitos na região

O tema da 42.ª cimeira é a “Promoção da Industrialização” .Um dos principais desafios atuais da organização sub-regional está ligado à violência armada na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, onde forças dos países-membros da organização têm estado, desde 2021, a apoiar o exército moçambicano no combate contra uma insurgência armada que começou em 2017.Entre os principais pontos de agenda destaca-se a “apreciação e consideração” do relatório abrangente da Missão Militar da SADC (SAMIM, na sigla em inglês), que tem estado a apoiar as forças moçambicanas no combate contra rebeldes no norte do país, bem como os prazos da sua permanência no país.No mês passado, a SADC decidiu prorrogar provisoriamente a sua missão militar em Cabo Delgado além de 15 de julho.Outro tema que deverá ser abordado é a mediação, por Angola, da tensão entre o Ruanda e a República Democrática do Congo, que cresceu exponencialmente nos últimos meses, após o reinício em março dos combates entre o exército e o movimento rebelde 23 de Março (M23), que, segundo Kinshasa, é apoiado pelo país vizinho, uma acusação negada por Kigali.Durante a cimeira, o chefe de Estado do Maláui, Lazarus Chakwera, vai simbolicamente passar a presidência da SADC para Felix Tshisekedi, presidente da RDCongo.Integram a SADC, além dos lusófonos Angola e Moçambique, também Botsuana, Comoros, RDCongo, Essuatíni, Lesoto, Madagáscar, Maláui, Namíbia, Seicheles, África do Sul, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabué.