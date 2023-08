Cimeira das economias emergentes começa em Joanesburgo

O Irão é um dos países convidados a participar na cimeira de chefes de Estado e de Governo dos BRICS, o bloco de economias emergentes formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.A Rússia vai estar representada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergey Lavrov. O presidente Vladimir Putin decidiu não comparecer à cimeira devido ao mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) por alegados crimes de guerra na Ucrânia, segundo as autoridades sul-africanas.



O grupo reuniu-se pela primeira vez em 2009 e estabeleceu uma agenda focada na reforma da ordem internacional, visando maior protagonismo dos países emergentes em organizações como as Nações Unidas, o Banco Mundial ou o Fundo Monetário Internacional.



Observadores consideram que a China vai pressionar esta semana o bloco para se tornar um rival em grande escala do grupo dos sete países mais industrializados (G7).



No entanto, a posição de Pequim não é partilhada por outros membros. Em particular, África do Sul e Índia recusam que o bloco se converta numa força política que desafie abertamente o Ocidente.