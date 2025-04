Cimeira de chefes de Estado e de Governo da CPLP proposta para 18 de julho em Bissau

Numa carta dirigida aos Estados-membros da CPLP, datada de 16 de abril, a que a Lusa teve acesso, o Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló - após "novas consultas levadas a cabo" pelo ministro dos Negócios Estrangeiros do seu país, junto dos seus homólogos -, afirmou ter "o grato prazer" de informar que "foi retida a data de 18 de julho do corrente ano para a realização, em Bissau, da XV Conferência de chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Lingua Portuguesa".

"Contamos com a honrosa presença de vossa excelência a fim de, coletivamente, podermos dar mais um passo significativo no fortalecimento dos laços de cooperação que unem os nossos países, e na transformação da CPLP numa verdadeira comunidade de povos irmãos e solidários", acrescentou.

A Guiné-Bissau assumirá na próxima cimeira a presidência rotativa da CPLP por dois anos, sucedendo a São Tomé e Príncipe.

Outras fontes da CPLP confirmaram à Lusa que a data agora proposta para a realização da cimeira é 18 de julho, antecedida da habitual reunião de Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros, a 17, dia do aniversário da criação daquela organização.

A data inicialmente proposta, de acordo com as mesmas fontes, foi 07 de julho, mas esta não era possível de conciliar com as agendas dos chefes de Estado e de Governo dos nove Estados-membros.

A última cimeira decorreu em agosto de 2023 em São Tomé e Príncipe, país que sucedeu a Angola na presidência da organização.

Além da Guiné-Bissau, são Estados-membros da CPLP Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.