Cimeira de Granada. Conferência de imprensa final cancelada e a culpa pode ser de Rishi Sunak

Governo espanhol via Reuters

Há, no entanto, suspeitas de que Sunak não quis comparecer ao lado de Sandu e Sánchez por não ter conseguido trazer para a agenda da reunião em Granada a questão das migrações %u2013 tema que será detido na sexta-feira entre os 27 Estados-membros da União Europeia, da qual o Reino Unido já não faz parte.



Entretanto, esta quinta-feira, em Granada, foi anunciada uma futura visita do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a Portugal.



As esquipas das Presidências portuguesa e ucraniana estão a trabalhar na data da visita. Uma fonte ligada a esta negociação revelou à RTP que há uma probabilidade muito baixa de essa visita acontecer já durante a reunião do Grupo de Arraiolos, que decorre este 5 e 6 de outubro no Porto.



As datas de viagem do presidente ucraniano costumam ser mantidas em segredo por razões de segurança. Mesmo a sua presença na Cimeira de Granada só foi conhecida esta manhã.