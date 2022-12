Cimeira de líderes europeus. Catargate, Ucrânia e energia em discussão

A última cimeira de líderes europeus do ano continua, com mais dúvidas do que certezas. O escândalo de corrupção Catargate, a guerra na Ucrânia e os custos da energia são alguns dos temas em cima da mesa. O correspondente da RTP em Bruxelas, Duarte Valente, está a acompanhar todos os desenvolvimentos.