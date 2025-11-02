Cimeira de turismo expõe Moçambique como destino internacional

"Para além de ser um evento governamental, é um evento de Moçambique, de investidores moçambicanos, onde podemos iniciar um trabalho patriótico de mostrar o nosso país como um destino importante para o turismo no mundo", disse Muhate, que falava sobre os preparativos da primeira cimeira de turismo em Moçambique.

A conferência internacional de turismo, de dois dias, em Vilankulos, cuja abertura será dirigida pelo Presidente da República, Daniel Chapo, prevê mais de 300 convidados internacionais naquela cidade do sul do país, conhecida como a capital do turismo moçambicano.

Para o ministro da Economia, a presença de várias individualidades naquela província vai permitir angariação de investimentos no setor hoteleiro e serviços conexos.

"Temos uma grande avalanche de pessoas, operadores, empresários e investidores aqui neste distrito e neste município. Portanto, só isso gera receitas, gera economia de escala, gera emprego", disse Muhate.

As receitas de Moçambique com turistas estrangeiros ultrapassaram os 200 milhões de euros em 2024, mas o Governo prevê chegar aos 360 milhões de euros em 2029, com a contribuição do setor a aumentar para 6% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo informação anterior do executivo.

"Atrair grandes eventos internacionais, posicionando o país como um destino atrativo para o turismo de negócios e de eventos e outros investimentos", e "fomentar mecanismos de marketing turístico, com forte aposta na componente digital" são algumas das prioridades definidas pelo Governo para o setor no Programa Quinquenal do Governo (PQG) 2025-2029.

Trata-se do primeiro PQG do Executivo liderado pelo Presidente, Daniel Chapo, documento entretanto aprovado pelo parlamento e que aponta que o volume de receitas do turismo internacional ascendeu em 2024 a mais de 221,2 milhões de dólares (191,5 milhões de euros), prevendo a meta de 391,9 milhões de dólares (339,6 milhões de euros) em 2029.

Segundo as previsões do Governo, a contribuição do turismo para o PIB deverá passar dos 4,02% em 2024 para 6,0% em 2029, no final deste PQG, com o número de trabalhadores ao serviço no setor a crescer de 14.603 para 22.115 no mesmo período.

Em 2021, o setor valia 2,46% do PIB e dois anos depois o número de chegadas ao país disparou para mais de 870 mil, sendo 87% provenientes do continente africano e 6% da Europa, nomeadamente Portugal, então impulsionada pela decisão de isenção de vistos para turistas de 29 países, no quadro das medidas de aceleração económica definidas pelo Governo.