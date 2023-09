Cimeira do G20. Os desafios dos líderes mundiais na gestão da paz, dívida e clima

Os líderes mundiais do G20 vão reunir-se numa cimeira de dois dias - a 9 e 10 de setembro - organizada pela Presidência indiana do G20 em Nova Deli. Sob o lema "Uma Terra - Uma Família - Um Futuro" serão debatidas, em clima de tensão, as divergências profundas sobre a guerra da Rússia na Ucrânia, a reestruturação da dívida e a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis, o que dificultará a obtenção de uma declaração comum no domingo.