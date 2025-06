Cimeira do G7 terminou sem que tenha sido alcançado comunicado final conjunto

No final do encontro, e ao contrário do que é habitual, foi apenas emitida uma declaração do presidente do G7.



Mark Carney desvaloriza a ausência de uma declaração conjunta sobre a Ucrânia.



Diz que o grupo está alinhado para exercer "máxima pressão sobre a Rússia, incluindo sanções financeiras".



Quanto ao conflito no Médio Oriente, o G7 reafirma o "direito de auto-defesa" de Israel.