Cimeira dos BRICS. Putin esteve reunido com líderes da China e Índia

Foto: Maxim Shipenkov via REUTERS

O presidente russo esteve já reunido com os Líderes da Índia e da China.

.

Teve também um encontro com a ex-presidente do Brasil Dilma Rousseff.

Lula da Silva não viajou para a Rússia por motivos de saúde.



Vladimir Putin vai ter cerca de 20 reuniões bilaterais, que se vão realizar à margem do evento. Um desses encontros será com António Guterres, o secretário-geral da ONU.



A cimeira dos BRICS termina na próxima quinta-feira.