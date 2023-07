Cimeira entre UE e a América Latina. O que esperar do encontro?

À margem desta cimeira, Bruxelas anunciou mais 43 milhões de euros para apoios à preparação para catástrofes em toda a região da América Latina e Caribe.Estão também prometidos 60 milhões de euros para intensificar a ação contra as desigualdades e promover sociedades inclusivas e igualitárias na América Latina e nas Caraíbas.

Durante esta cimeira, a União Europeia vai assinar memorandos de entendimento bilaterais com as Honduras, El Salvador e Equador.





Em destaque estão os acordos com a Argentina e com o Uruguai sobre cooperação energética, e com o Chile numa Parceria Estratégica para Cooperação em Cadeias de Valor de Matérias-Primas Sustentáveis.Em termos mundiais, a UE e a CELAC representam 60 países, cerca de um terço do território, 14% da população (mil milhões de pessoas) e 21% do Produto Interno Bruto.