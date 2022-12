Cimeira EUA-África procura fortalecer a cooperação

No total, 49 chefes de Estado africanos e o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, foram convidados para este encontro de alto nível, tendo sido excluídos dos convites cinco países: Mali, Guiné-Conacri, Burkina Faso, Eritreia e a região separatista da Somalilândia, uns alvo de sanções da União Africana e outros por não terem relações diplomáticas com os EUA.Durante três dias, a cimeira também analisará como os EUA podem trabalhar com os governos africanos nos desafios de segurança, que são especialmente graves na região do Sahel e na Somália, parceria para cooperação em saúde sustentável e conservação, adaptação climática e transição energética, segurança alimentar, crescimento inclusivo através da tecnologia.No último dia da cimeira, na quinta-feira, está agendada a sessão de líderes, que contará com discursos sob os seguintes temas: “Uma África de boa governação, democracia, respeito pelos direitos humanos, justiça e Estado de direito”; “Uma África pacífica e segura” e “Uma África próspera baseada no crescimento inclusivo e no desenvolvimento sustentável”.