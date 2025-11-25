Cimeira Europa-África. Multilateralismo foi palavra e tema central

Os países africanos, no seu conjunto, constituem o quarto maior parceiro comercial da União Europeia.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou um investimento de 150 mil milhões de euros até 2027 para acelerar a transição verde e digital, além de promover o crescimento sustentável nos setores da educação e da saúde.

Na Zâmbia, a UE pretende investir mais de 200 milhões de euros para apoiar o crescimento industrial no país. Desse plano consta a modernização da linha férrea de 1300 quilómetros que atravessa a Zâmbia e a República Democrática do Congo até ao Porto do Lobito, em Angola.



Em Angola, vários agricultores receberam formação de empresas europeias. Essa formação foi também disponibilizada a algumas empresas locais, com o objetivo de se adaptarem às normas europeias e expandirem a sua capacidade de exportação.



A Cimeira decorreu em Angola a 24 e 25 de novembro de 2025.

A Declaração de Luanda é o documento final da 7ª Cimeira União Africana-União Europeia.