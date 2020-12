Cimeira europeia alcança acordo sobre sanções à Turquia

Foto: Reuters

Durante a madrugada foi possível alcançar um acordo sobre as sanções à Turquia por causa da exploração de hidrocarbonetos no Mediterrâneo Oriental depois de um acordo para o plano de recuperação. A cimeira ainda decorre com os 27 a ter dificuldades em alcançar um acordo sobre a redução dos gases com efeito de estufa.