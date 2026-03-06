Cimeira ibérica. Portugal e Espanha juntam esforços para responder à emergência climática

O compromisso, assinado esta sexta-feira em Huelva, anuncia “uma transição ecológica e justa que não deixe ninguém para trás, baseada no objetivo de alcançar a neutralidade climática em 2050, no mais tardar, consolidar a segurança de abastecimento energético e a competitividade das suas economias”.

Portugal e Espanha vão cooperar estreitamente na aplicação transversal do conhecimento científico sobre as alterações climáticas em todas as políticas públicas e na criação de modelo avançado de gestão florestal adaptado à nova realidade climática, territorial e socioeconómica.

Sistema de aviso à população para cheias





Portugal e Espanha vão desenvolver sistemas de aviso à população focados nas zonas transfronteiriças para cenários de risco como inundações ou rutura de barragens, anunciaram também os dois Governos.



"Implementação de sistemas de aviso à população" é um dos pontos de um memorando de entendimento "em matéria de proteção civil e emergências" assinado pelos ministros da Administração Interna de Portugal e Espanha, Luís Neves e Fernando Grande-Marlaska.



"Os sistemas de aviso à população são uma ferramenta essencial na melhoria da preparação face à ocorrência de riscos. Neste contexto, assume especial realce o desenvolvimento de projetos transfronteiriços de aviso às populações no âmbito de riscos de rápido desenvolvimento, tais como inundações ou rutura de barragens", lê-se no documento.



O memorando prevê ainda a "avaliação de riscos transfronteiriços e planeamento de emergência" pelos dois países, que sublinham que "partilham diversos riscos no seu território, como sejam o risco sísmico, tsunamis, incêndios florestais, rutura de barragens e inundações". "A avaliação dos riscos transfronteiriços, com base em metodologias comuns contribuirá para melhorar o grau de preparação, traduzido na criação ou revisão de instrumentos de planeamento de emergência", defendem Portugal e Espanha, no documento.



Os dois países acordaram ainda partilhar "boas práticas no âmbito da educação para o risco e informação pública" e promover "a articulação entre as Plataformas Nacionais para a Redução do Risco de Catástrofes de Portugal e Espanha", dois órgãos de coordenação política, presididas pelos respetivos ministros da Administração Interna, que "visam objetivos de orientação estratégica de médio e longo prazo".



Portugal e Espanha defendem que a articulação entre as plataformas contribuirá "para o fortalecimento do pilar preventivo e de preparação, designadamente em caso de riscos partilhados".



No preâmbulo do acordo, Portugal e Espanha sublinham a "excelente colaboração" que já existe entre os dois países a nível de proteção civil e que "as alterações climáticas estão a contribuir para o aumento da frequência e impacto das catástrofes naturais", pelo que é desejável "reforçar a cooperação bilateral, em especial nas regiões fronteiriças, com vista ao reforço das ações de prevenção, preparação e resposta".





A 36ª Cimeira Luso-Espanhola juntou esta sexta-feira, em Huelva, no sul do Espanha, 11 ministros espanhóis e sete portugueses, além dos chefes dos dois Governos, numa reunião em que os dois países frisaram que a ação climática é um pilar estratégico para a resiliência comum e o desenvolvimento sustentável.“Os Governos da República Portuguesa e do Reino de Espanha reafirmam a sua, entendida como um pilar estratégico para a resiliência comum e o desenvolvimento sustentável”, lê-se no comunicado enviado às redações no final do encontro em Huelva.No documento, assinado pelas ministras com a tutela do Ambiente, são explicados os âmbitos da referida cooperação ibérica, que passam pelae ainda pela, em matéria de gestão da água, conservação e restauro da natureza, prevenção de incêndios florestais e Proteção Civil face a eventos extremos.Lisboa e Madrid propõem-se ainda ", coordenar os sistemas de avaliação e resposta perante situações de seca e escassez, colaborar no planeamento e gestão do risco de inundações, promovendo, entre outros aspetos, os sistemas de intercâmbio de informação hidrológica em tempo real e reforçar a proteção do estado e da qualidade da água".As medidas serão tomadas em “estreita cooperação técnica e administrativa em matéria de avaliação ambiental transfronteiriça de projetos energéticos, enquadrada pelo Protocolo de Avaliação de Planos e Programas com Impacto Transfronteiriço, num exercício de transparência e responsabilidade partilhada”.Os governos ibéricos concordam que as, e a sua ligação efetiva com o resto do continente europeu,Maria da Graça Carvalho e Sara Aagesen Muñoz realçam ainda a “, investigação, inovação, sistemas de alerta precoce e avaliação de riscos e impactos de sectores estratégicos”.Além disso, os dois governos comprometem-se a “, assim como a promover esta abordagem no seio da União Europeia, das Nações Unidas e noutros fóruns multilaterais, reafirmando a sua confiança no multilateralismo como pilar essencial para oferecer respostas coordenadas, solidárias e eficazes face aos desafios climáticos partilhados”.Os dois governos vão também colaborar noe na conservação e restauração da biodiversidade e dos ecossistemas terrestres e marinhos como ferramenta chave de adaptação e redução de riscos., no respeito da soberania nacional, e oque fortaleça a sua resiliência climática, especialmente na área transfronteiriça, também são dois dos pontos que os dois países vão adotar face à emergência climática.O documento garante ainda a, o reforço, interligação e interoperabilidade tanto dos serviços de emergência como dos serviços de informação climática, a promoção de uma, e uma ação coordenada contra a desinformação climática uma condição indispensável para uma ação climática eficaz e socialmente apoiada.A cimeira aconteceu após meses de grandes incêndios e tempestades na Península Ibérica.