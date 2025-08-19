Cimeira Putin-Zelensky deve ser tratada com muito cuidado defende Lavrov

As declarações de Serguei Lavrov foram transmitidas pela estação de televisão russa Rossiya 24, depois de Putin ter concordado, "em princípio", com a realização de um encontro bilateral com o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, dentro de duas semanas.

Lavrov disse ainda que qualquer "futuro acordo de paz na Ucrânia" deve ter em conta os "interesses de segurança" da Rússia.

Na segunda-feira, Zelensky encontrou-se com o chefe de Estado norte-americano, Donald Trump, em Washington.

"Sem respeitar os interesses de segurança da Rússia, sem respeitar plenamente os direitos dos russos e dos russófonos que vivem na Ucrânia, não há como falar de um acordo de longo prazo", disse Lavrov à estação de televisão russa.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 2014 anexando a Península da Crimeia e lançou uma ofensiva de grande escala contra todo o território ucraniano que se prolonga desde 2022.