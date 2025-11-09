Cimeira UE-Celac. António Costa espera cooperação concreta

António Costa defendeu que "o diálogo multilateral é mais importante do que nunca" e antecipou que serão aprovados "novos projetos" na cimeira entre a União Europeia e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos.



"Esta é a mensagem mais importante que podemos enviar para todo o mundo: num mundo multipolar, a cooperação birregional e o diálogo multilateral são mais importantes do que nunca para juntos construirmos um futuro compartido entre todos", afirmou António Costa, à entrada para a 4.ª Cimeira UE-CELAC, que decorre em Santa Marta (Colômbia).



O antigo primeiro-ministro António Costa falou primeiro em espanhol e, depois, em português, recordando a última cimeira entre estes dois blocos realizada em Bruxelas há dois anos e na qual foi aprovada "uma estratégia conjunta muito ambiciosa".



"Neste momento, conseguimos mobilizar já mais de 31 mil milhões de euros em mais de 100 projetos concretos que estão a transformar o dia-a-dia na conectividade, na transição energética, climática e social", disse.



O presidente do Conselho Europeu vai copresidir à cimeira, em conjunto com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, no seu atual papel de presidente da CELAC.



