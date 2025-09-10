Cinco drones russos entraram em espaço aéreo polaco
Pelo menos cinco drones russos entraram em espaço aéreo polaco esta noite. A Polónia fez descolar caças para os intercetar e colocou as defesas antiaéreas em alerta total. Dois deles terão já sido abatidos.
O aviso foi dado pela força aérea ucraniana na rede social Telegram e já confirmado pelo comando operacional das Forças Armadas Polacas.
Os drones voavam para oeste, mais de 20 quilómetros dentro do espaço aéreo da NATO.
Trata-se até ao momento da maior violação do espaço aéreo da Polónia desde o inicio da guerra.
Os cinco drones serão modelos de fabrico iraniano e estarão numa rota que os coloca a noroeste da cidade ucraniana de Lviv.
Os drones voavam para oeste, mais de 20 quilómetros dentro do espaço aéreo da NATO.
Os cinco drones serão modelos de fabrico iraniano e estarão numa rota que os coloca a noroeste da cidade ucraniana de Lviv.