Cinco formas de proteger a navegação na internet

São cinco, segundo a empresa, as formas de o internauta se proteger e melhorar a navegação na internet.





A última coisa com a qual um utilizador quererá preocupar-se, quando está à procura de receitas de bolos ou a realizar uma pesquisa para um projeto de trabalho, é chegar a um site pouco fidedigno, onde a sua identidade pode ser roubada. Algo que a Google procura eliminar no algoritmo.







Em 2020, a multinacional de serviços online e de software detetou cerca de 40 mil milhões de páginas de spam todos os dias. Incluem-se websites que foram pirateados ou criados de maneira fraudulenta para roubar informações pessoais. Mas a empresa garante que filtrou a grande maioria, antes de chegar ao consumidor.











Além do tradicional spam na Web, a Google informa que não se poupa a esforços para proteger o internauta contra outros tipos de abuso, como esquemas e fraudes.



Desde 2018, a empresa diz ter conseguido prevenir que centenas de milhões de pesquisas acabassem em websites que tentam enganar o utilizador com preenchimento de palavras-chave, de logótipos de marcas que são imitações ou números de telefones fraudulentos para o qual desejam que o utilizador ligue.





Desta forma, a Google refere estar a disponibilizar recursos aos criadores da web para compreenderem vulnerabilidades potenciais de ume assim o poderem proteger melhor, bem como ferramentas para poderem verificar se os portais foram pirateados - um trabalho que pretende ajudar toda a rede a ficar mais segura.





Além do problema do spam, a Google refere que utiliza um sistema de encriptação para evitar que hackers e terceiros indesejados vejam o que o utilizador está a procurar ou acedam às suas informações.



Todas as pesquisas feitas neste motor de busca ou na aplicação Google estão protegidas através da encriptação da conexão entre o dispositivo e o motor de busca, mantendo as informações mais seguras.











Saber mais sobre os resultados antes de clicar





Outra forma de proteger os utilizadores é fornecer-lhe as ferramentas e o contexto para aprender mais sobre os seus resultados da pesquisa.







Digamos que procura algo e encontra o resultado de uma fonte com a qual não está familiarizado. Ao clicar nos três pontos ao lado do resultado, poderá ver as descrições do website, quando a Google indexou o website pela primeira vez e se a conexão é ou não segura. Isto proporciona contexto adicional e permite ao utilizador tomar uma decisão mais informada sobre a fonte antes de clicar no link azul.

Navegação segura





Por vezes, na ânsia de saber um pouco mais sobre um tópico, o utilizador acaba por clicar num um link para um site perigoso, mesmo sem se aperceber. Com o sistema “Navegação Segura da Google”, a empresa norte-americana refere poder ajudar.



Esta funcionalidade, de acordo com a fornecedora do serviço, protege mais de quatro mil milhões de dispositivos e, quando ativada no Chrome, exibe mensagens de aviso a informar que o website a que está a tentar aceder pode não ser seguro, protegendo-o a si a às suas informações pessoais de possíveis malwares e phishing.





Protegeção contra anúncios maus







Proporcionar acesso a informações confiáveis estende-se também a anúncios que aparecem quando se pesquisa por produtos, serviços e conteúdos.







Segundo a principal subsidiária da Alphabet Inc., em 2020, a Google bloqueou ou removeu aproximadamente 3,1 mil milhões de anúncios por violação das políticas da empresa. A empresa norte-americana explica ainda que restringiu adicionalmente mais 6,4 mil milhões de anúncios em todas as plataformas, incluindo a pesquisa.





Para a multinacional, todas estas ferramentas foram criadas a pensar nos utilizadores e no modo de poder clicar no link para aquela receita de bolo de cenoura que procura - e não cair num site que pode saber a doce queimado.