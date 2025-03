Cinco mortos após queda de um avião perto da capital da Somália

O incidente ocorreu por volta das 14:43 de sábado (11:43 em Lisboa), de acordo com relatórios preliminares recolhidos pela agência de notícias somali Sonna.

A aeronave envolvida, um modelo `DHC-5D Buffalo`, partiu da cidade de Dhobley, no sudoeste do país, num voo com destino ao Aeroporto Internacional Aden Abdulle, em Mogadíscio.

As agências governamentais foram enviadas para o local "para fins de busca e salvamento" e fornecerão "mais informações assim que estiverem disponíveis", disse o regulador da aviação civil.

Os cinco mortos eram os únicos ocupantes do avião, operado pela companhia aérea Trident Aviation Ltd.

Não foram até ao momento divulgadas mais informações sobre a causa ou as circunstâncias do acidente.