Cinco mortos e três feridos num ataque a um bar na Colômbia

O ataque ocorreu no domingo à noite num estabelecimento público no bairro de Los Sauces, onde pessoas, que tinha chegado de moto, "dispararam indiscriminadamente contra as pessoas que lá se encontravam", relatou a polícia de Norte de Santander, em comunicado.

"Como resultado deste ato criminoso, três pessoas morreram no local, duas morreram no hospital devido à gravidade dos seus ferimentos e três ficaram feridas e estão a ser tratadas no hospital Emiro Quintero Cañizares", segundo a mesma fonte.

A polícia acrescentou que elementos dos seus serviços de informação e do exército estão envolvidos na investigação do ataque, cujos autores estão por identificar, bem como se têm alguma ligação com o conflito armado.

Ocaña é a segunda cidade do norte de Santander, tendo recebido em janeiro mais de 10.000 pessoas deslocadas da região de Catatumbo devido à ofensiva dos guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional contra uma dissidência das FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia), com a qual disputa o controlo territorial.