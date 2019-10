As autoridades de saúde pública holandesas detetaram a bactéria listéria em carne de porco proveniente de uma produção do norte do país.



O consumo dessa carne provocou três mortes e obrigou à recolha imediata de mais de 300 toneladas de carne.



Na Alemanha, um caso semelhante provocou dois mortos e dezenas de casos de listeriose.