Cinco palestinianos na Cisjordânia mortos em confrontos com exército israelita

Os cinco homens, com idades entre os 21 e os 29 anos, foram mortos durante uma operação do exército israelita na cidade e no campo de Tulkarem, disse, à agência France-Presse (AFP), o responsável do hospital de Thabet, onde foram declarados os óbitos.

Testemunhas no acampamento local relataram violentos confrontos e um destacamento maciço das forças israelitas para deter os jovens.

O exército israelita confirmou à AFP a realização de uma operação neste setor da Cisjordânia ocupada, sem especificar de imediato as razões ou comentar o número de mortos palestinianos.

Na quinta-feira, o Ministério da Saúde do movimento islamita Hamas, no poder na Faixa de Gaza, anunciou que 14 palestinianos morreram num dia de combates em Jenin, setor no norte da Cisjordânia, no mais mortífero ataque israelita no território desde 2005, ano em que a ONU começou a contar as mortes causadas pelas incursões israelitas.

Para o exército de Israel, estas operações são resposta a um "aumento significativo dos atentados terroristas" na Cisjordânia, território ocupado desde 1967, com "mais de 550 tentativas de atentados desde o início da guerra" entre Israel e o Hamas, a 07 de outubro, em Gaza.

Desde esse dia, cerca de 180 palestinianos foram mortos na Cisjordânia na sequência de disparos de soldados ou colonos israelitas, segundo o Ministério da Saúde do Hamas.