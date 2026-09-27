Cinco suspeitos de terrorismo detidos em Inglaterra junto a base usada pelos EUA

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Em causa estará a suspeita de crimes previstos pela Lei dos Explosivos e que estariam em curso junto da base aérea de Fairford.A base de Fairford alberga um forte contingente da Força Aérea norte-americana e tem sido usado desde fevereiro pelos Estados Unidos para o lançamento de operações contra o Irão.A polícia antiterrorista continua a investigar o que classifica de “incidente grave” e especialistas em minas e armadilhas estão a examinar veículos ligados a este incidente perto da base de Fairford.Durante a manhã, mas de 80 casas nas proximidades foram evacuadas pelas forças de segurança.O presidente norte-americano já comentou os desenvolvimentos deste incidente. Donald Trump diz que estes cinco homens tinham como objetivo causar “grandes danos”, estando “há muito tempo” no radar dos Estados Unidos.“Estávamos a investigá-los. Queriam causar grandes danos à nossa base, mas correu muito bem o nosso trabalho em cooperação com os britânicos”, declarou Trump à margem de um torneio de golfe em Chicago.De acordo com o comunicado da Polícia Metropolitana, as forças de segurança receberam uma chamada já na madrugada de domingo (sábado na hora GMT, cerca das 23h45), reportando “três veículos suspeitos que pareciam dirigir-se para a base aérea”.Cinco pessoas acabaram detidas na operação desencadeada pelas forças de segurança. As suspeitas iniciais de infrações relacionadas com explosivos resultaram depois na prisão por potencial “preparação de um ato terrorista”.“Um perímetro de segurança de 400 metros foi estabelecido em torno dos veículos enquanto a unidade de desminagem do exército procede às verificações. Por precaução, cerca de 85 lares foram evacuados”, adiantou Vicki Evans, coordenadora nacional da luta antiterrorista.