Cinco turistas alemães mortos em avalanche nos Alpes italianos

Os alpinistas começaram a escalar no sábado o Pico Vertana, na cordilheira de Ortler, perto da vila de Solda. Foram surpreendidos por uma avalanche quando se dirigiam ao cume.

A avalanche aconteceu ainda no sábado, sendo três dos alpinistas alemães encontrados mortos pouco depois, e só na manha deste domingo foram recuperados os corpos de um homem e da filha de 17 anos, que estavam desaparecidos.

Dois outros alpinistas escaparam ilesos.

As cinco vítimas faziam parte do mesmo grupo e foram arrastadas pela avalanche enquanto subiam um corredor na face norte do trilho Cima Vertana.

A avalanche atingiu dois grupos, sendo o primeiro composto por três pessoas, que foi completamente soterrado, enquanto no segundo, com quatro alpinistas, dois sobreviveram e deram o alarme.

A tragédia ocorreu a uma altitude de aproximadamente 3.200 metros, tendo sido mobilizados para o local dois helicópteros de resgate, bombeiros e equipa de resgate alpino.

A montanha de Ortler, parte dos Alpes italianos, próximo à fronteira com a Suíça, é um destino popular para caminhantes e alpinistas experientes.

C/agências