Ciro Gomes candidata-se pela quarta vez à Presidência no Brasil

A um ano das presidenciais no Brasil, Ciro Gomes, social-democrata do PDT, volta a tentar ser eleito pela quarta vez. A recandidatura surge num momento muito crítico e Ciro Gomes avança para dizer que não aceita viver num país de bandidos. Reportagem do correspondente Pedro Sá Guerra.