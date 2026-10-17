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Cisjordânia. Colonos atacam comboio diplomático europeu e agridem autarca francês
Colonos israelitas atacaram um comboio de diplomatas europeus que visitavam no sábado a Cisjordânia ocupada. O gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu denuncia o que diz ser uma "campanha difamatória" contra Israel e os colonos.
Segundo a agência France Presse, trata-se de Bernard Baudoux, presidente da Câmara de Aulnoye-Aymeries, no norte de França. Num vídeo, o autarca aparece caído no chão, encostado a um carro. No entanto, o político francês não corre risco de vida após as agressões.
Segundo o MNE belga, o comboio diplomático europeu incluía diplomatas franceses, polacos e belgas.
Maxime Prévot condenou "nos termos mais veementes possíveis o ataque perpetrado por colonos mascarados em Taybeh, na Cisjordânia ocupada, contra palestinianos, contra o nosso Cônsul-Geral, diplomatas franceses e polacos, bem como representantes católicos".
O ministro belga dos Negócios Estrangeiros, Maxime Prévot, condenou entretanto o ataque de colonos israelitas.
Maxime Prévot condenou "nos termos mais veementes possíveis o ataque perpetrado por colonos mascarados em Taybeh, na Cisjordânia ocupada, contra palestinianos, contra o nosso Cônsul-Geral, diplomatas franceses e polacos, bem como representantes católicos".
"Um autarca francês foi atacado e um veículo belga foi danificado. A nossa equipa está sã e salva", acrescentou.
Na sequência deste incidente, o ministro israelita dos Negócios Estrangeiros, Gideon Saar, "condenou veementemente estes graves atos de violência", atribuindo-os a "manifestantes israelitas", mas criticou os consulados europeus envolvidos por não coordenarem a visita com o exército israelita.
Já o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu denunciou uma "campanha difamatória" contra Israel e os colonos na Cisjordânia ocupada.
Já o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu denunciou uma "campanha difamatória" contra Israel e os colonos na Cisjordânia ocupada.