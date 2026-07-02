Cisma na Igreja. Vaticano excomunga bispos da Fraternidade São Pio X

"Os ministros sagrados pertencentes à Fraternidade São Pio X estão em estado de cisma", e os fiéis leigos que "aderem formalmente" à mesma devem "ser considerados cismáticos e excomungados", anunciou o Dicastério para a Doutrina da Fé num decreto.





A principal autoridade de fiscalização da Igreja alerta também os católicos de todo o mundo que a Fraternidade São Pio X, com sede na Suíça, celebra os sacramentos ilicitamente.



Segundo o decreto desta quinta-feira, o grupo ultratradicionalista não pode celebrar casamentos nem ouvir confissões, por exemplo.



A Fraternidade em causa opõe-se às reformas modernizadoras da Igreja Católica e consagrou quatro bispos na última quarta-feira sem o consentimento do Vaticano.





Segundo a lei da Igreja, o ato de consagrar um bispo sem mandato papal acarreta a pena mais severa na Igreja Católica: excomunhão automática para os novos bispos e para o bispo que administra o rito.





Este tipo de ação é também um ato cismático, ou seja, rutura intencional da unidade da Igreja Católica.

"Qualquer punição não terá validade"





O papa Leão XIV já tinha alertado que a consagração de bispos sem a sua aprovação equivaleria a um "pecado de extrema gravidade".



Apesar dos avisos, o grupo avançou com a cerimónia, no seu histórico bastião de Ecône, na Suíça, na presença de milhares de fiéis católicos. A fraternidade foi fundada pelo arcebispo francês Marcel Lefebvre durante a década de 60, em oposição ao Concílio do Vaticano II. Conta com aproximadamente 600 mil seguidores em todo o mundo e opõe-se às reformas modernizadoras da Igreja Católica, optando por missas tridentinas, ou seja, a missa em latim e celebrada com o padre virado para o altar, de costas para os fiés.





A cerimónia foi transmitida em direto no canal de YouTube da fraternidade, com tradução simultânea em várias línguas.



No início da missa, um padre leu, em voz alta, uma declaração a justificar as consagrações como uma defesa necessária da fé e a criticar a forma como a Igreja Católica atual se desviou da tradição.



"Por isso, diante de Deus, consideramos um dever sagrado para com a Santa Igreja e para com as almas proceder à consagração de bispos que sejam inteiramente fiéis à sua santa tradição e ao seu magistério constante", disse o padre.



"Consideramos que qualquer punição e censura contra este passo não terá validade", acrescentou.



Há 38 anos, o Vaticano tinha declarado as últimas nomeações de bispos desta fraternidade como um ato "cismático", com a excomunhão automática desses mesmos bispos.





c/ Lusa